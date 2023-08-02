У команді Мелітополя вже готуються до розмінування міста після звільнення, — ЗМІ

За інформацією журналістів, план із відновлення Мелітополя передбачає розмінування будівель, приватних будинків, квартир і земельних ділянок.

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Готуючись до визволення Мелітополя від окупації, команда міста розробляє стратегію розмінування території. Нині завдяки ефективній співпраці із західними партнерами вони успішно залучають спеціалізовану техніку й інвентар, необхідні для безпечного очищення районів від мін. Про це повідомляє видання "РІА-Мелітополь".

Розуміючи значущість розмінування будівель, приватних будинків, квартир і земельних ділянок після звільнення від окупації, мелітопольський міський голова Іван Федоров виступає з ініціативою про створення спеціалізованого комунального підприємства.

План передбачає, що це комунальне підприємство працюватиме спільно із Державною службою з надзвичайних ситуацій (ДСНС) для проведення розмінування території.

Забруднена територія України настільки велика, що, за оцінками експертів, на завершення роботи знадобиться 757 років. За оцінками GLOBSEC, один сапер може очистити від 15 до 25 квадратних метрів за день. Це залежить від рельєфу місцевості й концентрації вибухівки.

Нагадаємо, що 24 липня стало відомо, що експерти ISW вважають, що українські військові досягли значних успіхів у звільненні своїх територій. Зокрема, вони змогли деокупувати близько 53% землі, яка була захоплена російськими військами з моменту початку повномасштабного вторгнення.

21 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Збройні сили України мають значну бойову міць, яку вони ще не застосували в контрнаступі. На його думку, ЗСУ прагнуть вибрати оптимальний момент для залучення всіх своїх бойових сил, щоб мати максимальний вплив на поле бою.