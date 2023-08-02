В команде Мелитополя уже готовятся к разминированию города после освобождения, — СМИ

По информации журналистов, план по восстановлению Мелитополя предполагает разминирование зданий, частных домов, квартир и земельных участков.

Related video

Подготавливаясь к освобождению Мелитополя от оккупации, команда города разрабатывает стратегию разминирования территории. В настоящее время, благодаря эффективному сотрудничеству с западными партнерами, они успешно привлекают специализированную технику и инвентарь, необходимые для безопасной очистки районов от мин. Об этом сообщает издание "РИА-Мелитополь".

Понимая значимость разминирования зданий, частных домов, квартир и земельных участков после освобождения от оккупации, Мелитопольский городской голова Иван Федоров выступает с инициативой о создании специализированного коммунального предприятия.

План предполагает, что это коммунальное предприятие будет работать совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) для проведения разминирования территории.

Загрязненная территория Украины настолько велика, что, по оценкам экспертов, в завершение работы понадобится 757 лет. По оценкам GLOBSEC, один сапер может очистить от 15 до 25 квадратных метров в день. Это зависит от рельефа местности и концентрации взрывчатки.

Напомним, что 24 июля стало известно, что эксперты ISW считают, что украинские военные достигли значительных успехов в освобождении своих территорий. В частности, они смогли деоккупировать около 53% земли, которая была захвачена российскими войсками с момента начала полномасштабного вторжения.

21 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Вооруженные силы Украины имеют значительную боевую мощь, которую они еще не применили в контрнаступлении. По его мнению, ВСУ стремятся выбрать оптимальный момент для привлечения всех своих боевых сил, чтобы оказать максимальное влияние на поле боя.