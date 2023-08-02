Стало відомо коли в Україну прибудуть майже 100 БТР від Болгарії, — ЗМІ

Журналісти стверджують, що зазначені БТР перебувають на складах понад 40 років і "вкриваються пилом", тому після ремонту їх передадуть на потреби ЗСУ в обмін на компенсацію з боку США.

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У Болгарії запевнили, що у вересні 2023 року планується передати Україні майже 100 одиниць бронетранспортерів, які наразі перебувають на складах країни. Про це виданню "LIGA.net" розповів депутат болгарського парламенту Івайло Мірчев.

Зазначається, що напочатку осені 2023 року уряд Болгарії має остаточно ратифікувати постачання українським військовим близько 100 одиниць БТР.

У виданні нагадали, що ще 13 липня пропозиція про передачу 100 БТРів була внесена до парламенту Болгарії, а вже 21 липня депутати схвалили передачу бронетехніки.

"Йдеться про бронетехніку в основному зі складів МВС, яка вироблялася у 1960-х та 1970-х роках і була зарахована до внутрішніх військ (зараз це жандармерія) у 1980-х". — йдеться у статті.

Депутат парламенту Болгарії Івайло Мірчев запевнив, що ця техніка ніколи не використовувалася, однак деякі з цих БТРів є технічно несправними.

"Понад 40 років припадають пилом на складах і несуть лише витрати на їхню охорону та утримання", – додав він.

Варто зауважити, що в обмін на передачу Україні БТРів Болгарія сподівається на компенсацію з боку США, що дозволило б покращити обороноздатність болгарської армії.

До слова, 1 серпня повідомлялось, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над збільшенням обсягів постачань боєприпасів України, щоб підтримати наступ Сил оборони, так Штати уклали угоди з Болгарією та Південною Кореєю щодо постачання Україні снарядів.

Нагадаємо, що 21 липня парламент Болгарії підтримав нову військову допомогу, яку нададуть Україні.