"Краплі правди на тонну брехні": у РФ планують провести кампанію з поширення пропаганди

За даними розвідки, мета пропагандистів — переконати українців у безперспективності опору, а також посіяти сумніви серед союзників України.

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Російські політтехнологи розробили новий етап інформаційної кампанії, який спрямований на поширення дезінформації щодо ситуації в Україні з метою підірвати її міжнародну репутацію та підбурювати внутрішньополітичні конфлікти. Про це повідомляють у Telegram-каналі Головного управління розвідки.

Так росіяни розробили новий етап дезінформаційної кампанії, націлений на Україну.

Серед аудиторій Німеччини, Франції, Ізраїлю та США ворог планує поширювати теми:

"Африканці: "Франція, забирайся", Ласкаво просимо, Росія";

"Тихоокеанські танці Макрона на граблях";

"Економіку Німеччини очікує обвал";

"Криза вже прийшла в кожен дім";

"Справи проти Нетаньяху фабрикувалися за тими самими лекалами, що і справи проти Трампа".

Зокрема, в українському інформаційному просторі Росія готує публікації на теми:

"Хто хабарі бере, а хто на фронт іде";

"Політичний спаринг: коли почнеться бій?";

"Гасіть світло — виборів не буде";

"Так воєнний чи мирний час?"

Як заявляє ГУР, російські політтехнологи часто вдаються до тактики "краплі правди на тонну брехні". Це означає, що в їхніх дезінформаційних кампаніях вони можуть включати деякі факти або елементи правди, щоб надати своїм брехливим твердженням вигляду достовірності. Такий підхід може обдурити цільову аудиторію і посилити вплив їхньої дезінформації.

"Мета всіх матеріалів одна: переконати українців та їхніх союзників у безперспективності опору, посіяти сумніви та протистояння в антипутінській коаліції та створити враження, що є інші "важливіші" проблеми", — додає ГУР.

Зокрема кожен матеріал має додаток із рекомендаціями щодо бажаних коментарів "від пересічних читачів".

Нагадаємо, 31 липня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗС РФ не допомагає мінування в три шари. У Міноборони пояснили, що просування Сил оборони ускладнює "божевільна" оборона російських окупантів. Зокрема, загарбники укріплюють позиції в лісопосадках бетоном і не шкодують авіабомб навіть на села.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на передовій відбулося 20 бойових зіткнень між Силами оборони та ЗС РФ. Однак захисники просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Водночас російські окупанти намагаються атакувати на Куп'янському та Мар'їнському напрямках.