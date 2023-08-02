"Капли правды на тонну лжи": в РФ планируют провести кампанию по распространению пропаганды

По данным разведки, цель пропагандистов — убедить украинцев в бесперспективности сопротивления, а также посеять сомнения среди союзников Украины.

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Российские политтехнологи разработали новый этап информационной кампании, который направлен на распространение дезинформации о ситуации в Украине с целью подорвать ее международную репутацию и подстрекать внутриполитические конфликты. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления разведки.

Так россияне разработали новый этап дезинформационной кампании, нацеленный на Украину.

Среди аудиторий Германии, Франции, Израиля и США враг планирует распространять темы:

"Африканцы: "Франция, убирайся", Добро пожаловать, Россия";

"Тихоокеанские танцы Макрона на граблях";

"Экономику Германии ожидает обрушение";

"Кризис уже пришел в каждый дом";

"Дела против Нетаньяху фабриковались по тем же лекалам, что и дела против Трампа".

В частности, в украинском информационном пространстве Россия готовит публикации на темы:

"Кто взятки берет, а кто на фронт уходит";

"Политический спарринг: когда начнется бой?";

"Тушите свет — выборов не будет";

"Так военное или мирное время?"

Как заявляет ГУР, российские политтехнологи часто прибегают к тактике "капли правды на тонну лжи". Это означает, что в их дезинформационных кампаниях они могут включать некоторые факты или элементы правды, чтобы придать своим лживым утверждениям вид достоверности. Такой подход может обмануть целевую аудиторию и усилить влияние их дезинформации.

"Цель всех материалов одна: убедить украинцев и их союзников в бесперспективности сопротивления, посеять сомнения и противостояние в антипутинской коалиции и создать впечатление, что есть другие "более важные" проблемы", — добавляет ГУР.

В частности каждый материал имеет приложение с рекомендациями относительно желаемых комментариев "от рядовых читателей".

Напомним, 31 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВС РФ не помогает минирование в три слоя. В Минобороны объяснили, что продвижение Сил обороны затрудняет "безумная" оборона российских оккупантов. В частности, захватчики укрепляют позиции в лесопосадках бетоном и не жалеют авиабомб даже на села.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на передовой произошло 20 боевых столкновений между Силами обороны и ВС РФ. Однако защитники продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время российские оккупанты пытаются атаковать на Купянском и Марьинском направлениях.