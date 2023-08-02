Відправив на службу 3 депутатів: екскомандира ТРО судитимуть за перевищення повноважень

Слідство встановило, що солдати однієї з військових частин, які мають статус депутатів Київради, впродовж року не з’являлися на службу, бо проходили її в більш безпечному місці.

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Працівники ДБР повідомили про підозру екскомандиру однієї з військових частин тероборони. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень та відрядженні військовослужбовців на службу до Київської міської ради. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що солдати військової частини, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один – помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу. З'ясувалося, що керівник частини відправив їх для проходження служби у Київській міській військовій адміністрації, про що видав відповідний наказ.

"Екскомандиру повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років", — йдеться в повідомленні ДБР.

Нагадаємо, що 27 липня суд наклав арешт на майно і заощадження екскерівника Одеського обласного ТЦК і СП Євгена Борисова та його родичів. Борисова підозрюють у незаконному збагаченні під час війни.

Також повідомлялося, що 28 липня очільника Рівненського обласного ТЦК та СП Сергія Луцюка, підозрюваного в побитті військового, заарештували за рішенням суду і помістили до СІЗО.