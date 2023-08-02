Не забувають своїх "героїв": окупанти подарували бійцю без обох ніг велосипед, — соцмережі

Мешканцю Донецька ампутували кінцівки після поранення, отриманого на передовій. До Дня ПДВ росіяни урочисто вручили йому велосипед та попросили попозувати для фото.

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Російські окупанти подарували бійцю, який втратив обидві ноги через поранення, велосипед. Історією його дружини поділились у телеграм-каналі "Маріуполь. Спротив" 2 серпня.

Жінка анонімно написала у приватну групу, присвячену подіям в тимчасово окупованій Донецькій області. З її слів, чоловік — корінний мешканець Донецька та шахтар — минулого року отримав повістку та потрапив на службу у Повітрянодесантні війська. На фронті він отримав поранення, через яке йому згодом високо ампутували нижні кінцівки.

"Зрозуміло, що після цього ні про яку роботу шахтарем не може бути мови. Але пишу я це не для того, щоб висвітлити труднощі, з якими ми зіткнулися — якось справляємося. Проте ситуацію, яка сталася сьогодні, вважаю повним блюзнірством", — підкреслила жінка.

Вона розповіла, що знайшла 31 липня у потовій скриньці привітання від "військової адміністрації". Загарбники зазначили, що 1 серпня приїдуть привітати її чоловіка з Днем ПДВ.

"Сьогодні о 9 ранку, почули дзвінок у двері, за якими нас чекали дві особи у військовій формі та дівчина-журналістка. Після словесних привітань, з величезним натхненням, один із чоловіків викотив велосипед і вручив моєму чоловікові без ніг. Ми подумали що це якийсь жарт, у військових свої чудасії, знаєте. Але після того, як дівчина почала фотографувати дану дію та попросила чоловіка попозувати біля велосипеда, у мене пропав дар мови", — поділилась жінка.

Знімок екрана, опублікований у "Маріуполь. Спротив" Фото: Маріуполь. Спротив

Нагадаємо, 28 липня у соцмережах з’явилося відео, на якому темношкірий чоловік нокаутує двох росіян ногами посеред вулиці, викрикуючи присвячене ПВК "Вагнер" гасло.

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