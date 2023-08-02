Не забывают своих "героев": оккупанты подарили бойцу без обеих ног велосипед, — соцсети

Жителю Донецка ампутировали конечности после ранения, полученного на передовой. Ко Дню ВДВ россияне торжественно вручили ему велосипед и попросили попозировать для фото.

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Российские оккупанты подарили бойцу, который потерял обе ноги из-за ранения, велосипед. Историей его жены поделились в телеграмм-канале "Мариуполь. Сопротивление" 2 августа.

Женщина анонимно написала в частную группу, посвященную событиям во временно оккупированной Донецкой области. По ее словам, мужчина — коренной житель Донецка и шахтер — в прошлом году получил повестку и попал на службу в Воздушно-десантные войска. На фронте он получил ранение, из-за которого ему впоследствии высоко ампутировали нижние конечности.

"Понятно, что после этого ни о какой работе шахтером не может быть речи. Но пишу я это не для того, чтобы осветить трудности, с которыми мы столкнулись — как-то справляемся. Однако ситуацию, которая произошла сегодня, считаю полным кощунством", — подчеркнула женщина.

Она рассказала, что нашла 31 июля в почтовом ящике поздравление от "военной администрации". Захватчики отметили, что 1 августа приедут поздравить ее мужа с Днем ВДВ.

"Сегодня в 9 утра, услышали звонок в дверь, за которой нас ждали два человека в военной форме и девушка-журналистка. После словесных поздравлений, с огромным воодушевлением, один из мужчин выкатил велосипед и вручил моему мужу без ног. Мы подумали что это какая-то шутка, у военных свои чудачества, знаете. Но после того, как девушка начала фотографировать данное действие и попросила мужа попозировать возле велосипеда, у меня пропал дар речи", — поделилась женщина.

Снимок экрана, опубликованный в "Мариуполь. Сопротивление" Фото: Маріуполь. Спротив

Напомним, 28 июля в соцсетях появилось видео, на котором темнокожий мужчина нокаутирует двух россиян ногами посреди улицы, выкрикивая посвященный ЧВК "Вагнер" лозунг.

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