Допомагають евакуювати поранених: в Запоріжжі чоловік створив унікальні багі для ЗСУ (відео)

Одна така машина обходиться від 200 до 240 тисяч гривень, а військові вже стоять за ними в черзі.

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У Запоріжжі чоловік робить багі для ЗСУ. Міні-авто допомагають вивозити поранених із зони бойових дій. Про розробку запорізького винахідника розповіли в ефірі телемарафону.

Житель Мелітополя Іван 17 років працював на СТО, де ремонтував авто. Після окупації рідного міста він перебрався до прифронтового Запоріжжя і продовжив займатися улюбленою роботою. Паралельно з цим, чоловік вивозив людей із окупованих територій та їздив на передову, як волонтер.

Згодом він вирішив більш практично допомагати українським захисникам, продав власне авто, а на виручені кошти вирішив змайструвати багі для бійців на передовій.

Ідею Іван піддивився в інтернеті, дещо удосконалив та допрацював і створив міні-авто для евакуації поранених.

Першу модель чоловік виготовив власним коштом. Авто не має даху, воно легке і може маневрувати. Збоку біля дверцят Іван прикріпив ноші, на які можна вкладати поранених українських захисників та евакуювати їх з поля бою у безпечне місце.

Бійці ЗСУ, які отримали багі, згодом допомагали його удосконалити — на новій моделі прикріпили запасне колесо позаду і додали додатковий багажник.

"Розробляли авто разом із хлопцями. Ця машина наступного тижня вже поїде на фронт. Доходить до того, що хлопці скидуються на авто, бо все треба оплачувати і все треба купувати. З військових черга", — розповів Іван.

Він додав, що зараз шукають спонсорів, які допомагатимуть виготовляти багі.

"По вартості – машина виходить від 200 до 240 тисяч гривень. Всі креслення є в цифровому вигляді, тож можна зробити виробництво автоматичним, на станках, щоб зварювальник як конструктор складав. Остання машина зроблена майже за місяць, затягнулося, бо деталі робилися вручну, робили цифрову копію, щоб можна було на лазері нарізати потім", — розповідає Іван.

Нагадаємо, що інженери з Харкова створили машину, яка готує ґрунт до гуманітарного розмінування. Вона роботизована, легка в керуванні та може ремонтуватись в Україні.

Також повідомлялося, що Україні створили унікальний БПЛА Backfire. Backfire характеризується повною автономною роботою. Завдяки цьому він не має жодного каналу зв'язку, який би передавав інформацію туди чи назад, його не бачать ворожі засоби РЕБ.