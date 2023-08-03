"Дорога ціна": аналітик показав, як "занепокоєння" Заходу шкодить контрнаступу ЗСУ (карти)

Бреді Африк показав супутникові знімки, які свідчать про укріплення оборони ЗС РФ за час очікування нового озброєння для України. Він підкреслив, що зволікання у військовій підтримці затягує війну та вартує бійцям життя.

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На заваді успішного просування Сил оборони України стоїть повільна реакція західних партнерів на прохання Києва надати необхідну зброю. Про це йдеться у колонці аналітика відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Африка, опублікованій у The Washington Post 31 липня.

Він нагадав, що 4 вересня минулого року Україна просила надати західні танки, але отримала їх лише через пів року. За цей час ЗС РФ встигла зміцнити владу на захоплених територіях та побудували сотні кілометрів укріплень.

Зокрема, у місті Токмак в Запорізькій області російські окупанти протягом двох місяців встигли встановити загородження на усіх головних дорогах. До моменту постачання в Україну танків, за даними супутників, місто було вже оточене укріпленнями загарбників.

Фото: The Washington Post Фото: The Washington Post

Також Африк розповів про зміни на фронті в той час, як США зволікали з рішенням щодо надання касетних боєприпасів. У матеріалі йдеться, що відповідний запит з’явився невдовзі після звільнення Херсона.

8 грудня минулого року, коли Україна публічно озвучила прохання, більшість ворожих укріплень були зосереджені біля лінії фронту. 6 липня, коли Сили оборони все ж отримали касетні снаряди, укріплення вже зафіксували на території сходу та півдня, вздовж кордону та в Криму.

Фото: The Washington Post Фото: The Washington Post

"Московські солдати змогли розширити оборону поблизу лінії фронту та вглиб окупованої території. Ці позиції зазвичай складаються з окопів, протитранспортних загороджень і мін", — підкреслив аналітик.

Африк зазначив, що мережа укріплень складається з основної лінії та кількох ярусів запасних позицій. На його думку, не усі ворожі окопи укомплектовані, але вони забезпечують готові бойові позиції та допомагають стримувати контрнаступ українських сил.

Також нові укріплення з’явилися в районі тимчасово окупованого міста Лисичанськ в Луганській області.

Фото: The Washington Post Фото: The Washington Post

Супутникові знімки вказують і на появу нових споруд ЗС РФ навколо аеропорту в місті Бердянськ у Запорізькій області. Аналітик пояснив, що великі загородження та траншеї покликані захистити базу для російських гелікоптерів, адже ті беруть участь в операціях на півдні України.

Фото: The Washington Post Фото: The Washington Post

Вздовж 50-кілометрової траси між містами Пологи та Токмак у Запорізькій області російські окупанти, за інформацією супутників, також встигли побудувати укріплення.

Фото: The Washington Post Фото: The Washington Post

"Навіть у Криму, окупованому Росією з 2014 року, супутникові зображення показують нові оборонні споруди вздовж доріг, що ведуть на півострів", — обурився Африк.

Фото: The Washington Post Фото: The Washington Post

Він нагадав, що Україна попросила у партнерів ракети великої дальності для ударів по командних пунктах та складах ворожих військ за лінією фронту. Аналітик переконаний, що США "знову зволікають".

"Незалежно від того, чи це занепокоєння щодо ескалації, чи занепокоєння щодо дефіциту постачань, у Вашингтоні розумно роблять ставку на те, що ракети великої дальності, як і танки та касетні боєприпаси до них, зрештою будуть доставлені. Якщо останній рік конфлікту щось показав, так це те, що такі коливання дорого коштують. Це не тільки розтрачує додаткові українські життя, але й робить більш імовірним затяжний, гострий конфлікт", — написав він.

Африк заявив, що партнери України усвідомлюють темпи спорудження загарбниками укріплень і мають активніше реагувати на ситуацію.

"Україні потрібна наша допомога, а не наші виправдання", — підсумував аналітик.

Нагадаємо, оглядач Die Welt Крістоф Шильц припустив, що Захід наполягатиме на "замороженні конфлікту" між РФ та Україною вже взимку. На його думку, причиною такого рішення може стати контрнаступ ЗСУ, який нібито не приносить очікуваних результатів.

2 серпня секретар Ради безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що контрнаступ не має графіків та термінів, і "дедлайнів" щодо нього партнери Україні не ставили.