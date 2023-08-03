"Це підземні міста": мер Мелітополя розповів, як ЗС РФ окопалися через наступ ЗСУ

За даними міського голови Івана Федорова, російські військові побудували в окупованому Мелітополі три або чотири лінії оборони. Загарбники окопалися як з боку Бердянська, так і з боку Каховки.

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У Запорізькій області Збройні сили Російської Федерації спорудили навколо окупованого Мелітополя кілька ліній оборони. Про це сказав мер Мелітополя Іван Федоров "24 Каналу" 3 серпня.

Міський голова повідомив про збільшення концентрації ворожих військ, боєприпасів і військової техніки в Мелітополі. Водночас чиновник відзначив почастішання випадків ліквідації окупантів, зокрема в районі населеного пункту Михайлівка.

Щодо оборонних споруд, мер Мелітополя зауважив, що ворог мав багато часу на підготовку до контрнаступу української армії. За його словами, окупанти окопалися як з боку Бердянська, так і з боку Каховки.

"Ворог там побудував надпотужні фортифікаційні споруди. Скажу більше, у деяких випадках це підземні міста, які ворог буде використовувати як свої фортифікаційні споруди", — сказав Іван Федоров.

Іван Федеров про оборонні споруди ЗС РФ (33:35)

Мер Мелітополя також висловив упевненість у тому, що згадані укріплення не допоможуть російським загарбникам. Чиновник зазначив, що українські військові та спецслужби добре обізнані про ситуацію в місті.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 2 серпня, готуючись до звільнення Мелітополя від окупації, команда міста розробляє стратегію розмінування території. Нині, завдяки ефективній співпраці із західними партнерами, вони успішно залучають спеціалізовану техніку та інвентар.

Раніше, 23 липня, ми також писали про те, що в тимчасово окупованому селі Миронівка Приазовського району Запорізької області жителі передали російській владі інформацію про 19-річну односельчанку, яка розірвала російський прапор на одній з адмінбудівель.