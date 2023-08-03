ЗС РФ можуть завдати ракетного удару по Україні після нічної атаки Shahed, — командування

Ворожі кораблі були виведені на бойове чергування у Чорне море після довготривалої паузи, тому у ЗСУ не виключають, що окупанти можуть здійснити нову масовану атаку.

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Голова об'єднаного координаційного пресцентру оперативного командування "Південь", капітан 1-го рангу Наталія Гуменюк заявила, що в Чорному морі з'явилися ворожі ракетоносії. Про це вона повідомила під час телемарафону.

"Корабельне угруповання розгорнуто досить потужно – 17 кораблів у Чорному морі, 1 корабель, як зазвичай, чергує в Азовському. Два ракетоносії продовжують бойове чергування — надводний і підводний 12 ракет "Калібрів", — сказала Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що ворожі ракетоносії були виведені на бойове чергування після довготривалої паузи. Це сталося відразу після нічної атаки іранських безпілотників Shahed.

Зі слів Гуменюк, після атаки дронами можуть йти ракети, спираючись на дані, які отримали ЗСУ, аналізуючи попередню атаку. Тобто ворог виявляє системи протиповітряної оборони за допомогою Shahed, а потім прокладає маршрути для ракет, аби нанести максимальне ураження. Проте Сили оборони готові до можливої атаки.

Також Наталія Гуменюк попереджає українців щодо небезпеки з боку ворога та просить бути уважними і прямувати до укриття у випадку оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, вночі 3 серпня ЗС РФ атакували Київ безпілотними літальними апаратами Shahed. На підльоті до столиці силами та засобами протиповітряної оборони було знищено близько 15 повітряних цілей. Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення це вже 820-а повітряна тривога, яка лунала в Києві.

За даними моніторингової групи WarMonitor від 2 серпня, за липень ворог атакував Україну 150 ракетами і 265 ударними безпілотниками-камікадзе Shahed. Тоді як загальний успіх українських сил ППО становив понад 70%.