"Індивідуальні бесіди": росіяни почали допитувати дітей у Луганській області, — ОВА

За даними глави військової адміністрації, колаборанти підозрюють, що під час виїзду з міста діти можуть підтримувати зв'язки з однолітками, які евакуювалися, і дізнаватися новини з джерел, не оповитих російською пропагандою.

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На окупованій території Луганської області на дітей, які повернулися з літніх таборів у Російській Федерації, чекають "індивідуальні зустрічі" з представниками спеціальних служб окупаційної влади. Про це начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив у Telegram.

"Маючи потужне угруповання та достатньо техніки, противник значно посилив атакувальний потенціал на нашій ділянці фронту. Але українські захисники стримують усі навали ворога та завдають йому вогневої поразки. Не зупиняють росіяни й авіаційні нальоти на деокуповані території. Так, учора удари з неба вони спрямували по Білогорівці. Артилерійського тиску від окупантів зазнали Невська і та ж Білогорівка", — зазначив Лисогор.

Згідно з його заявою, на тимчасово окупованих територіях Луганської області на дітей віком від 10 до 16 років, що повертаються з літніх таборів Російської Федерації, очікують так звані "індивідуальні бесіди" з представниками відповідних служб окупаційної влади.

"Крім цього, у них ретельно перевіряють мобільні телефони. У підлітків понад рік практично не було доступу до інтернету. Тому колаборанти підозрюють, що під час виїзду з міста ті можуть підтримувати зв'язки з однолітками, які евакуювалися, і дізнаватися новини з джерел, не оповитих російською пропагандою", — зазначив Лисогор.

Також є інформація про те, що окупаційна влада побоюється, що діти можуть передавати інформацію про поточні події, що відбуваються в Сєвєродонецьку. У разі підозр про таку діяльність, загарбники викликають на подібні "індивідуальні бесіди" батьків дітей, щоб, імовірно, перевірити обстановку і переконатися у відсутності передачі небажаної інформації.

"У школі №14 у Лисичанську вдень діє штаб провладної партії, де спостерігається скупчення цивільних. Проте вночі приміщення слугує укриттям для військових РФ, які таким чином прикривають себе місцевим населенням", — зазначив Лисогор.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях російські військові почали розшукувати дітей, які не пішли до російської школи.

26 липня постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що з початку повномасштабного вторгнення окупанти вивезли на територію Білорусі близько 3000 українських дітей. У депортації дітей з України піддають антиукраїнській пропаганді.