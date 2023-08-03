"Руки по лікоть у крові": у Зеленського висловилися про заяви Кремля про війну в Україні

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, Кремль продовжує безумовний терор і Захід мав давно визначити своє ставлення до агресії в Україні.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк нагадав про те, хто саме розпочав повномасштабну війну і чому не варто приділяти багато уваги заявам представників Кремля. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 3 серпня.

За словами Подоляка, потрібно пам'ятати "незаперечну істину" про те, що абсолютно не важливим є той факт, що саме говорить Росія про своє вторгнення в Україну, адже це не має абсолютно сенсу.

"Саме ця країна є єдиним автором незаконної, неспровокованої масштабної війни в Європі. Росія — безумовний агресор, чиї руки по лікоть у крові воєнних злочинів, масових убивств і знищених міст", — ідеться в повідомленні.

Цей факт, продовжив радник глави ОП, має зараз і в майбутньому визначити ставлення всього цивілізованого світу до війни РФ проти України.

Мають бути продумані детально юридичні наслідки такого рішення Володимира Путіна, а також опрацьований сценарій фіналу війни.

При цьому, позиція України стосовно переговорного процесу не змінилася. Михайло Подоляк відреагував на заяви з Кремля, в яких Київ звинуватили в небажанні завершити війну мирним шляхом.

В Офісі президента вважають, що для такого сценарію мають виконатися умови, зокрема — повне виведення військ ЗС РФ з української території.

"Якщо Москва хоче домовлятися, шлях вільний. 1. Геть з України. 2. Зміна політичної еліти. 3. Визнати військові злочини. 4. Видати трибуналу організаторів війни. Щось не ясно?" — написав Подоляк.

Нагадаємо, 2 серпня Михайло Подоляк також висловився щодо гарантій безпеки, які має отримати Україна в найближчому майбутньому. За його словами, у Києва є чітке розуміння того, які загрози є з боку агресора і як цього можна уникнути. Саме такі питання обговорюються з Вашингтоном.