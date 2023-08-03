"Руки по локоть в крови": у Зеленского высказались о заявлениях Кремля про войну в Украине

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Кремль продолжает безусловный террор и Запад должен был давно определить свое отношение к агрессии в Украине.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк напомнил о том, кто именно начал полномасштабную войну и почему не стоит уделять много внимания заявлениям представителей Кремля. Об этом он написал в своем Telegram-канале 3 августа.

По словам Подоляка, нужно помнить "неоспоримую истину" о том, что абсолютно не важен тот факт, что именно говорит России о своем вторжении в Украине, ведь это не имеет совершенно смысла.

"Именно эта страна является единственным автором незаконной, неспровоцированной масштабной войны в Европе. Россия – безусловный агрессор, чьи руки по локоть в крови военных преступлений, массовых убийств и уничтоженных городов", — говорится в сообщении.

Этот факт, продолжил советник главы ОП, должен сейчас и в будущем определить отношение всего цивилизованного мира к войне РФ против Украине.

Должны быть продуманы детально юридические последствия такого решения Владимира Путина, а также проработан сценарий финала войны.

При этом, позиция Украины касаемо переговорного процесса не изменилась. Михаил Подоляк отреагировал на заявления из Кремля, в которых Киев обвинили в нежелании завершить войну мирным путем.

В Офисе президента считают, что для такого сценария должны выполниться условия, в частности — полный вывод войск ВС РФ из украинской территории.

"Если Москва хочет договариваться, путь свободен. 1. Прочь из Украины. 2. Смена политической элиты. 3. Признать военные преступления. 4. Выдать трибуналу организаторов войны. Что-то не ясно?" — написал Подоляк.

Напомним, 2 августа Михаил Подоляк также высказался про гарантии безопасности, которые должна получить Украина в ближайшем будущем. По его словам, у Киева есть четкое понимание того, какие угрозы есть со стороны агрессора и как это можно избежать. Именно такие вопросы обсуждаются с Вашингтоном.