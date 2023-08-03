"Прильоти" в Бердянську: у місті повідомляють про вибухи і роботу російської ППО (скріншоти)

У місцевих пабліках пишуть, що в місті лунають потужні вибухи. За межами окупованого Бердянська російська ППО "намагалася щось збити".

Related video

У тимчасово окупованому Бердянську повідомляють про "прильоти". Місцеві пабліки поширюють інформацію про потужні вибухи в місті.

"Місцеві повідомляють про гучні вибухи в Бердянську. Попередньо працює рашистська ППО. За межами міста між Азовським і Приморськом окупанти намагаються щось збити. Багато вибухів", — пишуть у Telegram-каналі Бердянськ Зараз.

Фото: Скриншот

Водночас партизанський рух "Атеш" заявляє про пряме попадання по скупченню російських військ у захопленому Бердянську.

"Від агента "АТЕШ" у Бердянську. Є пряме попадання по місцях скупчення вс рф. Не дарма ми вчора гуляли в Бердянську", — повідомляють у Telegram-каналі учасників руху.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, наприкінці липня повідомлялося, що українська армія провела активний контрнаступ, спрямований на міста Запорізької області, зокрема Мелітополь і Бердянськ, розташовані біля Азовського моря. Під час операцій ЗСУ вдалося просунутися на кілька кілометрів уперед, завдаючи відчутного удару російським силам.

Також 1 серпня стало відомо, що російські війська знову перекидають живу силу і боєкомплекти на Бердянський напрямок.

3 серпня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін повідомив, що Сили оборони України ведуть наступальну операцію на Бердянському та Мелітопольському напрямках. За останню добу ЗСУ знищили шість складів боєприпасів ворога. Також повідомляється, що українська армія тримає оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За добу окупанти втрачають 2-3 роти.

Фокус розповідав 12 червня, як партизани "Атеш" ламали ворожу техніку до Дня Росії. Бійці розповіли, що були причетні до втрати російськими окупантами трьох БТР і двох БМП.

Фокус також писав 3 серпня, що Збройні сили України просунулися на Вугледарському напрямку, прорвавши оборону російських військ на північних околицях села Нікольське Волноваського району Донецької області. Українським військовим вдалося відкинути окупантів і закріпитися в районі місцевих дач.