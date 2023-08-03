Психологічний ефект: у ГУР оцінили небезпеку від "загонів самооборони" в Бєлгороді (відео)

За словами Андрія Юсова, окупанти прагнуть створити ілюзію того, що "кордон тепер надійно захищений".

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У Бєлгородській області почали активне оснащення так званих "загонів самооборони". Підрозділам видали сучасні технічні засоби, включно з квадрокоптерами, автомобілями та антидроновими рушницями. Цей крок було зроблено з метою посилити оборонну спроможність і підвищити оперативну ефективність цих загонів. Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі "24 Каналу".

"Цілком ймовірно, ці утворення створять значні проблеми для самої Росії", — зазначив він.

Шляхом створення "добровільної народної дружини", російські громадяни прагнуть створити ілюзію того, що "кордон тепер надійно захищений".

Однак, малоймовірно, що їх задіють у ролі диверсантів, оскільки для здійснення диверсійних дій потрібні спеціально підготовлені та навчені бойовики.

"Ми маємо справу більше з психологічним ефектом. Це люди, які уникли часткової мобілізації, які не пішли добровольцями, які намагаються відсидітися у себе на місці, але роблять вигляд, що вони щось від когось захищають", — розповів Андрій Юсов.

За словами представника ГУР, справжні "загони самооборони" в Росії мають одразу вирушити на Москву, щоб знищити диктаторський режим Путіна.

Нагадаємо, що бійцям тероборони Бєлгородської області видали зброю. Добровольцям, які вступили в територіальну самооборону Бєлгородської області РФ, що межує з Україною, видали автомати, противодронові рушниці та автомобілі УАЗ. У теробороні цього російського регіону значиться близько трьох тисяч осіб.

Нагадаємо, у травні-червні 2023 року бійці легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" (РДК), які воюють на боці ЗСУ, здійснювали рейди в Бєлгородську область. За оцінками аналітиків DeepStateMAP, військовим вдалося зайняти територію майже в 10 квадратних кілометрів. У відповідь російська армія завдавала хаотичних ударів по населених пунктах.