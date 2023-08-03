Україну в Криму підтримують сотні тисяч людей, — голова Меджлісу (відео)

Люди у Криму перестали боятися і підкорятися російським окупантам, а натомість почали сподіватися на звільнення півострова і можливість відновлення його статусу як частини України, каже Рефат Чубаров.

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Україну у Криму підтримують сотні тисяч людей, які виступають проти окупаційної влади. Про це в ефірі телемарафону заявив Рефат Чубаров, голова Меджлісу.

Він зазначив, що наразі прихильники України проявляють свою позицію по-різному. Головне це те, що співпраці з окупантами такі люди не ведуть.

"Вони не укріплюють окупаційну владу і не прислужують їй", – розповів Чубаров.

З його слів, з 17 липня, коли відбулися вибухи на Кримському мосту, на півострові немає жодного дня, коли б не було чутно різних підривів та прильотів. Це значно змінює ситуацію, адже каральні структури Росії активізувалися. Силовики проводять різні заходи, щоб примусити людей не висловлюватися на підтримку України.

"Такими методами вони намагаються знову взяти ситуацію під контроль", — зазначив він.

Голова Меджлісу наголосив на том, що у місцевих мешканців російські окупанти часто забирають телефони, збирають дані про людей. Вони бачать, що населення перестало їх боятися.

Нагадаємо, 1 серпня, у ГУР повідомили, що в тимчасово окупованому Криму наростає опір з боку цивільного населення, а застосування так званих "коктейлів молотова" проти військових об'єктів набули систематичного характеру. Війська РФ на території півострова приведені в стан бойової готовності. Вони мають намір протистояти атакам. Окупанти ведуть моніторинг "підозрілих осіб", які потенційно здатні організувати або бути причетними до подібних "інцидентів".