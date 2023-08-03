Від початку року понад 231 тисяча росіян пішли служити у ЗС РФ за контрактом, — Медведєв (відео)

Колишній президент Росії заявив, що службу в ЗС РФ хочуть зробити "максимально престижною". Для цього відбір кандидатів адаптується до війни проти України.

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Контракт із Міністерством оборони РФ від початку 2023-го року підписали понад 231 тисяча росіян. Про це повідомив заступник голови Ради безпеки і колишній президент Росії Дмитро Медведєв під час наради з питань доукомплектування ЗС РФ.

За його словами, у РФ хочуть зробити службу в армії за контрактом "престижною". Для цього робляться певні дії. Наприклад, адаптується система відбору для війни проти України.

"Перш за все, вдалося успішно адаптувати систему відбору на службу за контрактом до умов спеціальної військової операції, це дає свої результати", — заявив Медведєв.

Він заявив, що для росіян, які погодилися у складі ЗС РФ воювати проти українців, запроваджено кредитні канікули, а також встановлено одноразову виплату.

"У всіх суб'єктах країни встановлено регіональні стимулюючі та компенсаційні виплати", — сказав Медведєв.

Дмитро Медведєв про контрактників ЗС РФ

Нагадаємо, що в Росії створили рух на підтримку заарештованого Гіркіна-Стрєлкова. Захисники "колишнього міністра оборони ДНР" вимагають його негайного звільнення і мають намір "продовжувати його діяльність".

Крім того, повідомлялося, що в РФ десантник влаштував переполох у "Москва-Сіті". Російський десантник вирішив "по-особливому" відзначити День ПДВ, одягнувся у "святкове", озброївся іграшковим пістолетом і вирушив у Московський міжнародний діловий центр.