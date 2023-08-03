Польські пілоти вертольотів готові без вагань застосувати зброю на кордоні з Білоруссю

За наказом глави Міноборони Маріуша Блащака, в район Підлясся перекинуто гелікоптери з 1-ї повітряно-десантної та 25-ї бригади сил Польщі. Генерал Марек Соколовський стверджує, що льотчики цих підрозділів мають бойовий досвід.

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Польські пілоти бойових вертольотів переведені в режим негайного реагування і будуть готові без вагань відкрити вогонь, якщо станеться позаштатна ситуація на кордоні з Білоруссю. Про це 3 серпня заявив генерал польської армії Марек Соколовський в ефірі телеканала TVP Info.

Воєначальник повідомив, що польська армія перегрупувала бойові вертольоти з 1-ї повітряно-десантної бригади сухопутних військ і 25-ї бригади повітряних військ у районі кордону з Білоруссю. На випадок появи тривожних подій на кордоні вертольоти озброєні, готові до бою. Вони будуть розташовані в районі Підлясся в режимі негайного реагування.

"Вертольоти озброєні й готові до бою. Тут є дуже досвідчені пілоти з повним допуском до польотів, тут є пілоти, які ще зі мною в Афганістані і в Іраку застосовували авіаційне озброєння і ракети. Вони досвідчені. Якщо щось викликатиме побоювання, вони без вагань застосують озброєння", — заявив Соколовський.

За його словами, армія виконує поставлені завдання відповідно до наказу міністра оборони країни Маріуша Блащака про негайне посилення білоруського напрямку.

"Уже сьогодні було проведено попередню розвідку місць їхнього базування. Проведено технічні інструктажі в галузі авіації", — зазначив генерал.

Зазначимо, що на момент публікації білоруські офіційні особи поки не прокоментували заяви польського генерала.

Нагадаємо, 1 серпня на білорусько-польському кордоні стався інцидент — два білоруські вертольоти несанкціоновано увійшли в повітряний простір Польщі. За словами очевидців, вертольоти пройшли за 200 метрів над дахами будинків місцевих жителів.

У Міноборони Польщі відреагували на подію і заявили, що сталося порушення повітряного простору країни, після чого глава відомства Маріуш Блащак розпорядився збільшити кількість військових на кордоні.