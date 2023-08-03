У Альянсу не було досвіду такої війни: натовські стратегії в Україні не працюють, — Жорін (відео)

За словами майора ЗСУ, будь-яке навчання та обмін досвідом із західними партнерами мають допомагати вибудовувати власну стратегію. У західних партнерів є корисні розробки для управління боєм і військами — усе це ЗСУ беруть на озброєння.

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Військові стратегії виключно натовської розробки у війні в Україні виявляться неефективними, оскільки раніше армія Альянсу в подібних бойових зіткненнях, як в Україні, участі не брала. Так вважає Максим Жорін, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, про що він розповів в інтерв'ю "НВ".

"Будь-яке навчання та обмін досвідом із західними партнерами мають допомагати створювати власну стратегію. І не варто сподіватися на те, що чиясь стратегія і поради повною мірою виявляться панацеєю для нашої ситуації. Так не буде", — зазначив Жорін.

НАТО раніше безпосередньо не брало участі в таких війнах, як в Україні

Переймати досвід НАТО можна і потрібно, але натовські країни, за словами Жоріна, ніколи "раніше безпосередньо не брали участі в таких війнах і конфліктах, у якому зараз перебуваємо ми".

Він також додав, що у західних партнерів є корисні розробки для управління боєм і військами, комплексами артилерії — всього цього ЗСУ навчаються і беруть на озброєння. Але в сенсі стратегії має бути комплексний підхід: набутий Україною досвід поєднується з порадами НАТО.

У районі Бахмута тривають напружені бої

Сьогодні, особливо цивільні люди, дуже чекають перемоги, якихось крутих новин, пояснив він, додавши, що реальність така, що доводиться з повною віддачею воювати буквально за кожну будівлю і кожен метр.

Сили оборони продовжують утримувати ініціативу і наступати, однак це ускладнюється тим, що ворог перекидає найбільш боєздатні підрозділи, щоб зупинити просування України, пояснив Жорін.

Нагадаємо, що інженери ДШВ розповіли про роботу на фронті "без права на помилку". Російські загарбники намагаються знищити інженерні машини ЗСУ, щоб уповільнити контрнаступ.

Також повідомлялося, що сапери ЗСУ використовують "черевики-павуки" — спеціальне взуття, щоб мінімізувати травми ніг.