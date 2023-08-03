"Огидні зловживання": Зеленський висловився про результати перевірки військкомів (відео)

Президент заявив, що у ТЦК мають працювати люди, які знають цінність оборони, а не "ціну" рішень. Він подякував військовим, що не втратили свою гідність.

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Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді керівника Служби безпеки Василя Малюка та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо перевірки військкомів. Про це він розповів у своєму вечірньому відеозверненні 3 серпня.

"Перевірка виявляє багато зловживань — відверто огидних. Всі факти, виявлені правоохоронцями, вони представлять обов’язково суспільству та розслідують у межах кримінальних проваджень", — завірив лідер.

Зеленський підкреслив, що висновок перевірки — очевидний. З його слів, система комплектування потребує людей, які усвідомлюють, що таке "цінність захисту України".

"Цінність, а не "ціна" рішень. У військкоматах мають працювати люди, які бачили війну, пройшли її. Є ті, хто, на жаль, втратив кінцівки, але не втратив гідність й не втратив Україну. Дякую їм", — додав президент.

Нагадаємо, 22 липня голова НАЗК Олександр Новіков розповів, що протягом трьох місяців в Україні триватиме масова перевірка усіх керівників ТЦК. З його слів, правоохоронці шукатимуть факти корупції та зловживання службовим становищем з боку військкомів.

Вже 26 липня перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк проінформував, що про підозри повідомили вже 21 особі. Обвинувачувальні акти щодо 16 осіб вже направили у суд.