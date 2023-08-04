За зняття з обліку: СБУ спіймала на хабарі воєнкома в Полтавській області (фото)

За даними слідства, полковник зажадав та отримав хабар за зняття з військового обліку транспортного засобу, що належить одному з підприємств.

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Співробітники правоохоронних органів затримали начальника Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за підозрою в отриманні хабара. Про це повідомляє Офіс генпрокурора та СБУ

"На одержанні неправомірної вигоди викрито начальника Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ч. 3 ст. 368 КК України)", — йдеться в повідомленні.

За інформацією, отриманою від слідства, з'ясувалося, що воєнком зажадав та одержав хабар за зняття з військового обліку транспортного засобу, що належить одному з підприємств, яке займається господарською діяльністю в Полтавській області.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, 2 серпня повідомлялося, що воєнком на Закарпатті отримав підозру за те, що змушував солдатів будувати йому будинок. Починаючи з березня 2023 року, українські військові замість служби займалися будівельними роботами на ділянці, що належала воєнкому Ужгородського району, розповіли в ДБР.

А також 4 серпня ДБР затримало колишнього голову Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) за підозрою в незаконному збагаченні. У слідстві зазначається, що обвинувачений організовував спеціальні "схеми", завдяки яким збагачувалися наближені до нього особи, а також представники місцевого криміналітету.