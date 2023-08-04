"Оленегорский горняк" затопили інженери у докові Новоросійська, — Андрющенко (фото)

За інформацією радника мера Маріуполя, підбитий морськими дронами російський десантний корабель затонув у докові через дії місцевих інженерів.

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Російський десантний корабель "Оленегорский горняк", який зазнав пошкоджень унаслідок атаки 4 серпня морськими дронами в акваторії Новоросійського порту, затонув у докові. Таку інформацію опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у себе в Telegram.

"Премія Дарвіна 2023 року переходить до Новоросійських інженерів. Бо затопити корабель у доку може тільки геній. Однозначно", — написав Андрющенко.

Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Супутникові знімки, опубліковані в Мережі, підтверджують, що російський десантний корабель відбуксирували в порт Новоросійська. Судячи з фотографій, "Оленегорский горняк" у доці "лежить" на бічній частині.

Фото: северный поток

Нагадаємо, 4 серпня російські блогери повідомили, що внаслідок нічної атаки морськими дронами в акваторії Новоросійського порту (Чорне море) було пошкоджено російський десантний корабель "Оленегорский горняк". Один із відсіків корабля було затоплено, а на опублікованих кадрах було помітно сильний крен судна під час буксирування.

Міноборони Росії заявили, що ЗСУ нібито атакували бухту Новоросійська із застосуванням двох надводних дронів, але атаку вдалося відбити силами морського флоту, а пошкоджень і постраждалих не було.

Пізніше українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що співробітники Служби безпеки України спільно із ЗСУ вночі провели операцію в бухті Новоросійська, унаслідок якої пошкоджено великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк". На борту великого десантного корабля на момент атаки було 100 осіб екіпажу. Через отримані пошкодження "Оленегорский горняк" не зможе виконувати бойові завдання. На відеозаписі, опублікованому в ЗМІ, видно, як надводний дрон СБУ, начинений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель.

Офіційно в ЗСУ повідомили, що інформація, яку подає російське оборонне відомство, є провокацією, щоб виставити Україну в невигідному світлі. За словами речниці оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, Росія завжди виставляє себе жертвою, хоча при цьому є агресором.

Фокус писав 4 серпня про те, чому морські безпілотники України могли атакувати судна в Новоросійську. На думку експерта Михайла Жорохова, це "яскрава мета" для української армії, але вразити її дуже складно.