Україна зараз стікає кров'ю, а Варшава виставляє рахунки, — ексочільник МЗС Польщі

На думку колишнього міністра закордонних справ Яцека Чапутовича, зараз його країна проводить політику "гієн і шакалів", а майбутнє Польщі залежить від України.

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Ексочільник МЗС Польщі Яцек Чапутович розкритикував політику Варшави щодо висловлювання претензій Україні. Він назвав це "політикою гієн і шакалів" і зауважив, що зараз не на часі згадувати історичні суперечки і вимагати вибачення від України. Про це він сказав в інтерв'ю Polsat News.

"Є держави сильні як леви, є держави хитрі як лисиці і є держави як гієни та шакали. А у нас така політика гієн і шакалів. На думку спадає політичний шантаж, частиною якого ми можемо незабаром стати", — сказав Яцек Чапутович.

Він підкреслив, що під час свого перебування в Україні почув десятки подяк Польщі, і що зараз не на часі згадувати про історичні суперечки.

"Коли я був в Україні, всі дякували полякам. Лише згодом з'ясувалося, що ми очікуємо якихось дій, хочемо засудження волинського злочину. Українська відповідь на це — держава стікає кров'ю, а Польща в цей час виставляє рахунки", — додав він.

Чапутович також наголосив що Польща в безпеці, поки Україна воює.

"Від України залежить майбутнє і безпека Польщі. Тільки якщо Росія переможе Україну, вона зможе думати про щось інше", — сказав колишній дипломат.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував напруженість у відносинах між Польщею та Україною. Він подякував народові і владі Польщі за допомогу Україні та українцям з перших днів війни.

Раніше повідомлялося, що держсекретар Канцелярії президент Марцін Пшидач заявив, що Київ недостатньо цінує підтримку Варшави. В Офісі президента України подібні заяви називали "маніпуляцією".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що емоційні політичні висловлювання не можуть зіпсувати відносини між Україною та Польщею, а Київ дуже цінує підтримку своїх західних партнерів.