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Україна зараз стікає кров'ю, а Варшава виставляє рахунки, — ексочільник МЗС Польщі

війна рф проти україни, яцек чапутович, мзс польщі, напруженість відносин між україною та польщею
Ексміністр внутрішніх справ Польщі Яцек Чапутович на Polsat News

На думку колишнього міністра закордонних справ Яцека Чапутовича, зараз його країна проводить політику "гієн і шакалів", а майбутнє Польщі залежить від України.

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Ексочільник МЗС Польщі Яцек Чапутович розкритикував політику Варшави щодо висловлювання претензій Україні. Він назвав це "політикою гієн і шакалів" і зауважив, що зараз не на часі згадувати історичні суперечки і вимагати вибачення від України. Про це він сказав в інтерв'ю Polsat News.

"Є держави сильні як леви, є держави хитрі як лисиці і є держави як гієни та шакали. А у нас така політика гієн і шакалів. На думку спадає політичний шантаж, частиною якого ми можемо незабаром стати", — сказав Яцек Чапутович.

Він підкреслив, що під час свого перебування в Україні почув десятки подяк Польщі, і що зараз не на часі згадувати про історичні суперечки.

"Коли я був в Україні, всі дякували полякам. Лише згодом з'ясувалося, що ми очікуємо якихось дій, хочемо засудження волинського злочину. Українська відповідь на це — держава стікає кров'ю, а Польща в цей час виставляє рахунки", — додав він.

Чапутович також наголосив що Польща в безпеці, поки Україна воює.

"Від України залежить майбутнє і безпека Польщі. Тільки якщо Росія переможе Україну, вона зможе думати про щось інше", — сказав колишній дипломат.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував напруженість у відносинах між Польщею та Україною. Він подякував народові і владі Польщі за допомогу Україні та українцям з перших днів війни.

Раніше повідомлялося, що держсекретар Канцелярії президент Марцін Пшидач заявив, що Київ недостатньо цінує підтримку Варшави. В Офісі президента України подібні заяви називали "маніпуляцією".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що емоційні політичні висловлювання не можуть зіпсувати відносини між Україною та Польщею, а Київ дуже цінує підтримку своїх західних партнерів.