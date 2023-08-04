Украина сейчас истекает кровью, а Варшава выставляет счет, — экс-глава МИД Польши

По мнению бывшего министра иностранных дел Яцека Чапутовича, сейчас его страна проводит политику "гиен и шакалов", а будущее Польши зависит от Украины.

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Экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович раскритиковал политику Варшавы относительно высказывания претензий Украине. Он назвал это "политикой гиен и шакалов" и отметил, что сейчас не время вспоминать исторические споры и требовать извинений от Украины. Об этом он сказал в интервью Polsat News.

"Есть государства сильные как львы, есть государства хитрые как лисы и есть государства как гиены и шакалы. А у нас такая политика гиен и шакалов. На ум приходит политический шантаж, частью которого мы можем вскоре стать", — сказал Яцек Чапутович.

Он подчеркнул, что во время своего пребывания в Украине услышал десятки благодарностей Польше, и что сейчас не время вспоминать об исторических спорах.

"Когда я был в Украине, все благодарили поляков. Лишь впоследствии выяснилось, что мы ожидаем каких-то действий, хотим осуждения волынского преступления. Украинский ответ на это — государство истекает кровью, а Польша в это время выставляет счета", — добавил он.

Чапутович также отметил, что Польша в безопасности, пока Украина воюет.

"От Украины зависит будущее и безопасность Польши. Только если Россия победит Украину, она сможет думать о чем-то другом", — сказал бывший дипломат.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал напряженность в отношениях между Польшей и Украиной. Он поблагодарил народ и власти Польши за помощь Украине и украинцам с первых дней войны.

Ранее сообщалось, что госсекретарь Канцелярии президент Марцин Пшидач заявил, что Киев недостаточно ценит поддержку Варшавы. В Офисе президента Украины подобные заявления называли "манипуляцией".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что эмоциональные политические высказывания не могут испортить отношения между Украиной и Польшей, а Киев очень ценит поддержку своих западных партнеров.