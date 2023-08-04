В середньому Сили оборони знищують 75% випущених Росією дронів, — Ігнат (відео)

Під час повітряної атаки до процесу знешкодження російських дронів долучаються усі Сили оборони. Для цього використовують мобільні вогневі групи, стрілецьку зброю, зенітні гармати тощо

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Сили оборони України можуть поцілити у 100% ворожих дронів, а інколи можуть збити лише половину з них. Це залежить від регіону, який атакує Росія. Про це в ефірі телемарафону 4 серпня сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Відсоток — по різному: буває 100%, буває менше 50% на жаль, тому що різні регіоні атакують. Приблизно маємо 75%, якщо в загальному рахувати. Лише за період атак нашої критичної інфраструктури восени-взимку були збиті близько 750 дронів-камікадзе і така ж кількість крилатих ракет ", — зазначив Ігнат.

За його словами, під час повітряної атака до ліквідації дронів долучаються усі Сили оборони, оскільки збивати ударні БпЛА більш раціонально дешевими і доступними засобами. Для цього використовують мобільні вогневі групи, стрілецьку зброю, зенітні гармати тощо.

Юрій Ігнат також спростував маніпулятивні заяви, які поширюють пропагандисти, про начебто більшу захищеність Києва ППО та незахищеність інших регіонів.

"Туди, де більше б'ють, там буде більше засобів ППО — це логічно", — сказав речник Повітряних сил.

Він зазначив, що Україні зараз не вистачає ЗРК, тому доводиться збільшувати кількість мобільних вогневих груп, щоб закривати "слібші" місця, де менше ППО.

Нагадаємо, що 4 серпня Юрій Ігнат також повідомив, що ЗС РФ вже не мають такого великого запасу ракет, який мали восени та взимку, тож швидше за все більше тероризуватимуть українців дронами.

Раніше повідомлялося, що росіянам важко перехопити ракети Storm Shadow, оскільки вони летять доволі низько, але не можна виключати варіанту, що російська ППО збиває Storm Shadow.