Для війни в Україні: Росія схиляє КНДР збільшити продаж озброєння, — AP

Журналісти стверджують, що американська розвідка встановила, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу, під час візиту до Північної Кореї говорив про збільшення продажу Москві озброєнь для війни в Україні.

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Речника Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що міністр оборони РФ зробив цю пропозицію під час свого візиту до КНДР на заході з нагоди 70-ї річниці перемир'я в Корейській війні. Президент Росії Володимир Путін відправив Шойгу очолити російську делегацію на урочистостях. Про це повідомляє видання Associated Press.

У Білому домі вважають, що пропозиція Шойгу посилити співпрацю з Північною Кореєю підкреслила, що Кремль став залежати від цієї країни, а також від Ірану, в отриманні зброї, необхідної для ведення війни проти України, попри те, що Північна Корея та Іран значною мірою ізольовані на міжнародній арені через свої ядерні програми та порушення прав людини.

"Це ще один приклад того, у якому відчаї опинився пан Путін, оскільки його військова машина страждає від санкцій та експортного контролю. Він використовує величезні запаси зброї, щоб спробувати підкорити Україну, і він звертається до таких країн, як Північна Корея, Іран і, безумовно, намагається достукатися до Китаю, щоб отримати підтримку для своєї військової машини", — наголосив Кірбі.

Попередня співпраця Росії з Північною Кореєю

Журналісти видання нагадали, що у березні Білий дім заявив, що зібрав розвідувальні дані, які свідчать про те, що Росія прагне укласти з Північною Кореєю угоду "продовольство в обмін на зброю", в рамках якої Москва забезпечить Північну Корею необхідним продовольством та іншими товарами в обмін на зброю з КНДР.

Наприкінці минулого 2022 року Білий дім заявив, що встановив, що російська ПВК "Вагнер" прийняла партію зброї з Північної Кореї, щоб допомогти посилити свої сили, які воюють в Україні.

Зазначається, що і Північна Корея, і Росія раніше заперечували звинувачення США про постачання зброї. Північна Корея, однак, стала на бік Росії у війні в Україні, наполягаючи на тому, що "гегемоністська політика" Заходу на чолі з США змусила Москву вдатися до військових дій для захисту своїх інтересів безпеки.

"Адміністрація Байдена заявляє, що залежність Кремля від Північної Кореї та Ірану свідчить про відчайдушність Росії", — наголосили журналісти видання.

Нагадаємо, що 27 липня під час проведення військового параду на честь 70-річчя закінчення Корейської війни публіці показали два великих дрони — Morning Star-4 і Morning Star-9, які за зовнішнім виглядом нічим не відрізняються від американських легендарних RQ-4 Global Hawk і MQ-9 Reaper

Раніше Фокус писав, на параді 27 липня в Північній Кореї був присутній міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Йому показали північнокорейський танк M2020, який є сумішшю російської Армати і американського Абрамса.