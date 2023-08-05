Найкращий полігон: ЗСУ розширять географію ударів по Росії, — Данілов

Ударні безпілотники та катери-камікадзе стають точною та ефективною зброєю. За словами секретаря РНБО, серпень видався особливо вдалим для "українських мисливців".

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Українські військові розширять географію ударів по військових об'єктах у Росії. Про це написав у Twitter секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов.

Російські цілі стануть найкращим полігоном для української зброї та її реклами на світовому ринку озброєнь. Український військово-промисловий комплекс стане одним із основних у світі, адже техніка пройшла унікальне бойове випробування, заявив він.

Данілов наголосив, що з кожним новим бойовим завданням українські бойові БПЛА та морські дрони стають точнішими, а їхні оператори — досвідченішими. Бойове згладжування стає ефективнішим, а виробники можуть удосконалити тактико-технічні характеристики, зазначив чиновник.

Серпень, за його оцінками, видався особливо вдалим для "українських мисливців". Попереду — розширення масштабів дальності бойової роботи, рівня й тяжкості російських втрат, підсумував секретар.

Фокус раніше писав про атаку дронами на один із найпотужніших російських танкерів SIG у ніч на 5 серпня. Катери-безпілотники кращі за протикорабельні ракети тим, що оператор може провести їх уздовж борту й направити точно в машинне відділення, говорили аналітики

А 4 серпня морський дрон атакував десантний російський корабель "Оленегорский горняк". Судно зазнало серйозних пошкоджень.