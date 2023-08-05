У Чорне море не вийшли ракетоносії: у ЗСУ назвали причину (відео)

За словами спікерки ОК "Південь" Наталії Гуменюк, росіяни намагаються приспати пильність ЗСУ й можуть готуватися до чергової масованої атаки на Україну.

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Наразі корабельне угруповання Збройних сил Росії налічує 11 кораблів у Чорному морі та один в Азовському морі, але воно не включає жодного ракетоносія. Про це 5 серпня в ефірі телеканалу "Еспресо" розповіла Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного пресцентру оперативного командування "Південь".

"На цей час у складі корабельного угруповання РФ, розгорнутого з 11 кораблів у Чорному морі та одного в Азовському морі, немає жодного ракетоносія. Навіть підводний човен, який пробув на чергуванні два дні, повернувся на базу", — розповіла Гуменюк.

На думку речника командування, це може вказувати на спробу росіян приспати пильність ЗСУ або ж на спроби противника сконцентрувати свої зусилля, отримати додаткові вказівки й підготуватися до можливої інтенсивної ракетної атаки.

"Ми ретельно стежимо за активністю стратегічної та тактичної авіації противника, яка періодично посилюється. Слід нагадати, що наявність російських винищувачів у повітрі не завжди означає наявність балістичних загроз; часто це пов'язано зі збором оперативної інформації", — зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, 31 липня в ОК "Південь" вказували на те, що ЗС РФ проявляють активність стратегічної авіації, що може вказувати на підготовку до ракетних атак у майбутньому.