В Черное море не вышли ракетоносители: в ВСУ назвали причину (видео)

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, россияне пытаются усыпить бдительность ВСУ и могут готовится к очередной массированной атаке на Украину.

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На данный момент корабельная группировка Вооруженных сил России включает 11 кораблей в Черном море и один в Азовском море, но она не включает ни одного ракетоносителя. Об этом 5 августа в эфире телеканала "Еспресо" рассказала Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного пресс-центра оперативного командования "Юг".

"На данный момент в составе корабельной группировки РФ, развернутой из 11 кораблей в Черном море и одного в Азовском море, нет ни одного ракетоносителя. Даже подводная лодка, которая пробыла на дежурстве два дня, вернулась на базу", — рассказала Гуменюк.

По мнению спикера командования, это может указывать на попытку россиян усыпить бдительность ВСУ или же на попытки противника сконцентрировать свои усилия, получить дополнительные указания и подготовиться к возможной интенсивной ракетной атаке.

"Мы тщательно следим за активностью стратегической и тактической авиации противника, которая периодически усиливается. Следует напомнить, что наличие российских истребителей в воздухе не всегда означает наличие баллистических угроз; часто это связано со сбором оперативной информации", — отметила Гуменюк.

Напомним, 31 июля в ОК "Юг" указывали на то, что ВС РФ проявляют активность стратегической авиации, что может указывать на подготовку к ракетным атакам в будущем.