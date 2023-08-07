Долетіли кілька снарядів: ЗСУ із радянських танків Т-72 обстріляли Бєлгородську область, — росЗМІ

За інформацією пропагандистів, інцидент стався 6 серпня. Сили оборони нібито завдали удару по території РФ з Чугуївського району Харківської області.

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Збройні сили України атакували Бєлгородську область. Вони нібито навмисно обстріляли прикордонне село Муром із танків. Про це пише російське видання Mash.

За інформацією ЗМІ, для обстрілу ЗСУ використали радянські танки Т-72.

"За нашими даними, 6 серпня близько 13:00 українські військові підігнали техніку до кордону та відкрили вогонь по Мурому Бєлгородської області. Загалом до села долетіли чотири снаряди калібру 125 мм. Люди та інфраструктурні об'єкти не постраждали", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що було встановлено, що вогонь із танка вівся із Чугуївського району Харківської області.

Нагадаємо, що у Запорізькій області росіяни влаштували невдале шоу з перевдяганням у ЗСУ. Підрозділ в українському пікселі, який йшов у тил до ЗСУ, помітили російські аеророзвідники і скерували на нього артилерію. Завдяки дружнім ударам по росіянах ЗСУ виявили позиції артилерії ЗС РФ та атакували їх. Через це загинуло ще 19 загарбників.

Раніше повідомлялося, що втрати окупантів в Україні перевалили за 250 тисяч. За минулу добу Сили оборони ліквідували понад пів тисячі російських загарбників.