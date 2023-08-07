Дешеві FPV-дрони ЗСУ знищили сучасний танк ЗС РФ Т-90 "Прорив" (відео)

За словами нардепа Юрія Мисягіна, вартість дронів-камікадзе становить лише кілька сотень доларів, тоді як вартість російського танка оцінюють приблизно в $4,5 млн.

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Сили оборони знищили військову техніку російських окупантів завдяки вмілому використанню FPV-дронів. Про це 6 серпня повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

"Група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОБрТрО у взаємодії з 3-ою ОШБр, 24-б ОМБр та начальником служби радіоелектронної та кіберборотьби зі складу 28-ї ОМБР ювелірно знищують росіян", — ідеться в повідомленні командувача.

7 серпня народний депутат Юрій Мисягін уточнив, що йдеться про знищення сучасного російського бойового танка Т-90 "Прорив". Успішне відпрацювання по цілі провели поблизу населеного пункту Миколаївка Друга Донецької області.

"Знищення найсучаснішого російського танка Т-90М "Прорив" FPV дронами-камікадзе вартістю кількасот доларів", — підкреслив нардеп.

При цьому, згідно з відкритими джерелами, вартість танка оцінюють у 4,5 млн доларів.

Зазначимо, що на відео продемонстровано кілька епізодів знищення різної гусеничної військової техніки.

Нагадаємо, 7 серпня в ССО опублікували кадри евакуації пораненого бійця під обстрілом із російського FPV-дрона.

Раніше, 1 серпня аналітики DeepState вказали, що співвідношення кількості зафіксованих застосувань FPV-дронів становить 58,25% у ЗСУ проти 41,75% у російських окупаційних військ.