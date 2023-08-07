На Луганщині нацгвардієць збив два дрони у свій день народження та врятував побратимів (фото)

Український захисник швидко зреагував на появу ворожих дронів та ліквідував загрозу, застосувавши кулемет, розповіли в НГУ.

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Старший солдат Національної гвардії Антон Чабан на псевдо "Хайтауер" зумів ліквідувати два російських дрони, коли ті наближалися до українських позицій. Про це інформує 7 серпня сайт відомства.

Захисник побачив ворожу техніку та не розгубився. Він швидко відкрив вогонь з кулемета. Йому вдалося збити одного з них, ще до того як дрон підлетів до українських позицій. БПЛА так й не встиг здійснити скид закріпленої на ньому гранати.

Другий безпілотник також наблизився до окопу наших бійців, але зачепився поруч. Загарбники з його допомогою намагалися застосувати два боєприпаси типу ВОГ-25. Гвардієць швидко зреагував і зрізавши їх ножем викинув у бік противника, що дозволило уникнути зайвих ризиків розриву боєприпасів.

Символічним є те, що у хлопця того дня був день народження. Своїми діями та героїчним вчинком він зробив подарунок усім своїм побратимам, які були поруч.

Антон Чабан Фото: Національна Гвардія України

У Нацгвардії нагадали, що представники структури щодня успішно виконують бойові завдання. У відомстві пообіцяли й надалі боротися за повернення усіх тимчасово окупованих російськими загарбниками територій України.

Нагадаємо, у квітні бійці Нацгвардії зі стрілецької зброї збили ворожі "ноу хау" – дрони з труби та пластикових пляшок. Нацгвардійці зі снайперською майстерністю перебили потрібний провід у повітрі, тож дрони-камікадзе свою функцію виконати не змогли. Захисники розповіли, що російська армія часто застосовує саморобні дрони-камікадзе по позиціях аеророзвідки Нацгвардії. До саморобних або китайських не прошитих квадрокоптерів окупанти прикріпляють трубу або пластикову пляшку, в якій замішано приблизно 300 грамів пластиду з металевими дрібними разючими елементами з дистанційним підшивачем.

Також у січні бійці ТрО збили дрони-камікадзе з кулемета "Максим". Бійці добровольчого формування самостійно зробили спарену установку із двох кулеметів. Наприкінці грудня вони виявили два ворожі безпілотники.