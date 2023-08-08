ЗСУ можуть продемонструвати успіхи в контрнаступі до зими, — Генштаб Естонії

За словами естонського представника Сил оборони Марта Вендла, у росіян був час підготувати лінію оборони від ЗСУ, однак вона нерівномірна. Українські захисники можуть її прорвати.

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Контрнаступ Збройних Сил України може принести позитивні результати до початку зими. Такої думки дотримується заступник Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Март Вендла, передає Естонське національне мовлення 7 серпня.

За його словами, успіх українського просування також може залежати від Російської Федерації, адже їхні дії є непередбачуваними, проте прогрес ЗСУ на фронті має відбутися.

Лінія фронту перевищує 1000 кілометрів і захищена вона нерівномірно. Завдяки цьому в України є можливість виявити провали в обороні противника і прорвати її. Але недооцінювати російських окупантів не можна, адже після виведення військ із Херсона у них значно посилилася лінія оборони.

"У них безумовно є шанс. Якщо решта областей мають у середньому по 400 об'єктів оборони на район, то на напрямку Запоріжжя їх було 1400. Це говорить про масштаби глибини оборонної конструкції. Тож у цьому сенсі завдання, яке має вирішити Україна, надзвичайно серйозне", — ідеться в повідомленні.

У Генштабі Естонії окремо зазначили, що у російських сил із засобів оборони — великі рови, різні мінні поля, оборонні траншеї, артилерійські позиції, а також резервні райони. Усе це перешкоджає прориву ЗСУ.

Хоч перша лінія оборони ще під контролем РФ, в українських захисників все-таки є успіхи.

"Це робиться в дуже широких масштабах, тому що мета України — привертати увагу на різних напрямках. Але й Росія намагається робити те саме, бо усвідомлює важливість південного напрямку для стратегічних цілей України, а отже, можна побачити деяку активність росіян на північному напрямку, щоб спробувати скувати сили і не допустити створення резервів для сприяння можливому прориву на південь", — підсумував Март Вендла.

Нагадаємо, 8 серпня повідомлялося, що Сили оборони утримують зайняті позиції на півдні, а ось ЗС РФ просунулися вперед у Луганській області. На інших напрямках спроби противника наступати закінчуються провалом.