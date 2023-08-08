"Це абсолютно безжально": в ООН відреагували на удар ВС РФ по Покровську

Гуманітарного координатора організації в Україні Деніз Браун стурбована, що внаслідок ракетних ударів загинули та були поранені десятки мирних мешканців. Такі удари є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Related video

Гуманітарного координатора ООН в Україні Деніз Браун 8 серпня засудила останні російські удари по житлових будинках та інших цивільних об’єктах Покровська, додавши, що це порушує будь-який принцип гуманності.

Вона висловила стурбованість, що внаслідок ракетних ударів загинули та були поранені десятки мирних мешканців.

"Це абсолютно безжально двічі за декілька хвилин влучити в одне й те ж саме місце, що спричинило загибель та травмування людей, які швидко прибули на допомогу постраждалим – у тому числі рятувальників ДСНС України. Ці люди першими приходять на допомогу людям у найважчі часи, і їх потрібно поважати", — зауважила гуманітарний координатор і додала, що такі удари є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Також Деніз Браун повідомила, що на місці вже працюють гуманітарні організації, що надають негайну допомогу.

Ракетні удари по Покровську

7 серпня увечері російські окупанти двічі атакували Покровськ ракетами "Іскандер". Внаслідок їх удару загинули семеро людей, ще понад 80 отримали поранення.

Окупанти били по житлових будинках, інтервал між їхніми атаками становив кілька десятків хвилин.

За оновленими даними Донецької ОВА станом на 11:00 8 серпня 7 людей загинули (п'ятеро цивільних, рятувальник та військовий); 81 поранений (39 цивільних, серед яких двоє дітей — 2006 і 2012 року народження; 31 поліцейський, 7 працівників ДСНС та 4 військових).

Нагадаємо, експерт розкрив тактику ракетних ударів ЗС РФ по Покровську. Після першого вибуху у Покровську на місці подій, ймовірно, був коригувальник вогню окупантів, який навів повторний удар вже під час розбору завалів.

Також 8 серпня повідомлялось, що внаслідок ракетного удару по Покровську загинув заступник начальник ГУ з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Донецькій області Андрій Омельченко.