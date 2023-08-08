82 поранених і 7 загиблих: у ДСНС розповіли про результати рятувальних робіт у Покровську (фото)

Співробітники ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи в Покровську після ракетного обстрілу ЗС РФ. Вдалося врятувати вісьмох людей. Також із місця події вивезли 122 тонни будівельного сміття.

Related video

У Покровську Донецької області завершено аварійно-рятувальні роботи в п'ятиповерховому житловому будинку, пошкодженому внаслідок обстрілу 7 серпня. Про це повідомляють у ДСНС України.

За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, аварійно-рятувальні роботи завершилися о 16:40. Ліквідацією наслідків обстрілів займалися 46 осіб. Також до роботи було залучено 12 одиниць техніки.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу ЗС РФ увечері 7 серпня центру Покровська загинули 7 осіб, зокрема 1 співробітник ДСНС. Ще 82 людини дістали поранення. Вісьмох людей вдалося врятувати під час аварійно-рятувальних робіт.

Також з місця події було вивезено 122 тонни будівельного сміття.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС

Нагадаємо, увечері 7 серпня російські війська обстріляли двома "Іскандерами" центр Покровська Донецької області. Унаслідок ракетної атаки було зруйновано та пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні будівлі, заклади харчування, готель. Постраждали понад 80 осіб, зокрема двоє дітей 2006 і 2012 років народження.

Росіяни вдарили ракетами двічі. Причому вдруге місто обстріляли після того, як цивільні вийшли з укриттів, щоб розібрати завали. Експерти припускали, що серед місцевих був коригувальник вогню, який передав інформацію росіянам після першого ракетного удару. Боді-камера парамедика, який допомагав постраждалим, зняла момент другого удару "Іскандером" по Покровську.

Також відомо, що внаслідок обстрілу осколкове поранення отримав герой документального фільму "20 днів у Маріуполі" поліціянт Володимир. Він прибув на місце події, щоб надати допомогу постраждалим. Володимир розповів, що, коли почув звук ракети, намагався впасти на землю, але йому в спину влучив уламок, пробивши легені.

В ООН 8 серпня засудили обстріл Покровська і заявили, що дії російської армії порушують будь-який принцип гуманності.