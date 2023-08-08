Є борщ, барбершоп та магазин: ЗМІ показали, як виглядає табір із полоненими РФ (фото, відео)

У таборі є цехи, у яких працюють військовополонені. За робочий день вони отримують близько 10-15 гривень, розповіли журналісти.

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З російськими військовополоненими в Україні поводяться згідно з Женевською конвенцією. Про це повідомили в РБК-Україна.

У виданні розповіли про російських військовополонених, яких тримають у таборі на заході України, зокрема його розмір майже відповідає маленькому селу.

"Це масштабний бетонний майданчик із парканом, колючим дротом та вежами спостереження по периметру", — йшлося в повідомленні.

Полонених добре годують. Їм готують борщі, каші з м'ясом, капустяний салат та дають хліб. Зокрема, на борщі є плівка жиру, а каша залита вершковим маслом. Також російські полонені можуть ходити до магазину, який є на території табору. Це невелика кімнатка з прилавками з солодощами, консервами, солодкою водою та побутовою хімією. Своєю чергою кожен полонений має власний рахунок, куди його рідні можуть надсилати йому гроші через посередників в Україні.

Також військовополонені працюють та отримують близько 10-15 гривень за робочий день. Вони працюють у кількох цехах, де виготовляють подарункові пакети, роблять дірки та продівають у них сині шнурки або плетуть крісла та дивани.

Крім цього, полонені мають кімнату для відпочинку, де є телевізор, книги та шахи, та приміщення, де їм дозволяють дзвонити своїм рідним. Зокрема, дзвінок триває 15 хвилин. Російські військовополонені мають у розкладі "безперервний" сон, який, зі слів співробітника табору, може перериватися через тривоги.

"За правилами, коли б не оголосили повітряну тривогу, полонених будять і ведуть до укриття. Поранених несуть на ношах. Скільки разів тривогу оголосять – стільки разів їх спускатимуть у підвали", — йшлося в повідомленні.

Також у таборі стежать за здоров'ям військовополонених, їх лікують, якщо вони надходять із хворобами. Крім цього, на території є барбершоп — маленька кімната з кріслом і дзеркалом у різьбленій дерев'яній рамі. Тоді як кімнати, в яких утримують полонених, мають запах мила та виглядають охайними.

Нагадаємо, у липні проєкт "Хочу жити", створений при Координаційному штабі роботи з військовополоненими при ГУР Міноборони, показав колонію, в якій утримують російських військовополонених. У колонії вони мають усі необхідні умови: повноцінне харчування, дотримання санітарних норм, забезпечення одягом та засобами гігієни.

У червні журналісти видання WSJ поспілкувались з полоненими росіянами, які заявляли, що не хочуть повертатися додому після українського полону. Адже вони бояться спецслужб, від яких чекають неприємностей.