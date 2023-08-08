"Намагаються не виходити надовго": аналітик оцінив удари морських дронів по ЧФ РФ (відео)

Кораблі ЧФ РФ, як заявив Олександр Мусієнко, виходить у море, щоб обстрілювати територію України ракетами "Калібр", та швидко повертаються у місця дислокації.

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Українські морські дрони є ефективними у використанні, адже Чорноморський флот Росії фактично весь дислокується у бухті біля Севастополя. Про це повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі "24 каналу".

Військові судна загарбників ховаються у бухті біля Севастополя. Вони намагаються не виходити звідти на тривалий час, бо бояться бути знищеними Україною. Зі слів військового експерта, раніше Росія скептично оцінювала наші шанси на боротьбу зі своїм флотом у Чорному морі, але тепер серйозно сприймає загрозу.

"Понад 70 російських кораблів перебувають у бухті поблизу Севастополя", – розповів він.

Інша частина кораблів, зі слів Мусієнка, виходить у море, щоб обстрілювати територію України ракетами "Калібр". Ще частина військових суден може перебувати на східному узбережжі Криму у районі Керчі, де вони думали, що можуть сховатися від українських надводних дронів.

Атаки українськими надводними дронами фактично позбавили флот РФ мобільності. У певний спосіб екіпажі кораблів намагаються маневрувати постійно змінюють дислокацію, щоб не потрапляти у поле зору засобів ураження Сил оборони України, а особливо морських дронів.

"Очевидно, вони є достатньо ефективними для використання, й і ми бачимо ці результати, які буквально за кілька днів минулого тижня були вражаючими", – додав фахівець.

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Атака морських дронів України флоту РФ у Новоросійську

Як повідомили місцеві мешканці, 4 серпня вибухи прогриміли в акваторії міста і села Мисхако. У портовому Новоросійську було пошкоджено так званий "нафтовий маяк", який являє собою виносний пристрій для приймання нафти.

Згодом стало відомо, що було уражено корабель "Оленегорский горняк". Його відбуксирували від причалу в Новоросійську, але згодом він затонув.

Нагадаємо, керівник проєктного офісу гендиректора української промислової групи "Метінвест" Олександр Водовіз заявив, що повне розблокування українських портів можливе. Це може відбутися завдяки морським дронам.