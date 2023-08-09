РФ береже кадрових військових і кидає на "м'ясні" штурми мобілізованих та в'язнів, — ЦНС

Такі методи використовуються практично уздовж всієї лінії фронту, а військове керівництво ворога не зважає на великі втрати.

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Росіяни використовують мобілізованих та в’язнів у якості "гарматного м’яса". Їх першими кидають на позиції ЗСУ, а тільки після того в бій ідуть регулярні навчені підрозділи. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що командування ЗС РФ практикує використання мобілізованих та російських в’язнів для масованих штурмів позицій Сил оборони. Ці підрозділи загалом недостатньо навчені та укомплектовані для таких операцій.

Лише після того, як командування може побачити успіх такого штурму – застосовуються кадрові військові.

"Такі методи використовуються практично уздовж всієї лінії фронту. Військове керівництво ворога не зважає на великі втрати, адже на осінь планується нова хвиля мобілізації в РФ", — повідомили в ЦНС.

Нагадаємо, що Росія використовує "вагнерівців" для зменшення підтримки України. В межах такої операції відбувається імітація розгортання таборів ПВК "Вагнер" та вкиду в інфополе наративів про вторгнення до ЄС.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ не зможуть втримати Мелітополь, якщо ЗСУ візьмуть під контроль місто Токмак на Запоріжжі. На цій ділянці фронту Сили оборони вийшли на другу лінію оборони росіян у трьох точках.