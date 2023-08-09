ЗСУ наступають на Півдні, ЗС РФ — на Донбасі та в Харківській області, — Генштаб (карти боїв)
За словами спікера Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, Сили оборони просуваються на південь від Бахмута й не дають супротивнику прорвати оборону на Куп'янському й Авдіївському напрямках.
Сили оборони продовжують наступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках і водночас продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Про це 9 серпня заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, передає Military Media Center.
На Бахмутському напрямку українські воїни наполегливо просуваються на південь від міста Бахмут, стабілізуючи свої позиції на вже досягнутих рубежах.
"Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Мар'їнки, Новомихайлівки та Старомайорського. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні й техніці", — розповів Ковальов.
Щодо Куп'янського та Лиманського напрямків, українські військові активно стримують наступ російських військ. Ковальов повідомив, що російські окупанти безрезультатно намагалися відновити контроль у районі Синьківки Харківської області, а також поблизу Кліщіївки та Зайцевого.
"Важкі бої тривають, і тільки за минулу добу було зафіксовано понад 30 бойових зіткнень", — зазначив речник.
Втрати ЗС РФ
Українські військові продемонстрували значні успіхи в нейтралізації противника. Протягом останньої доби Сили оборони ліквідували 820 російських окупантів, а також знищили 8 танків, 12 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 17 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 19 автомобілів і 5 одиниць спеціальної техніки.
Зокрема, за словами спікера Генштабу ЗСУ, українські військові завдали точних ударів по важливих об'єктах ворожої інфраструктури. Минулої доби було уражено 2 пункти управління, 10 районів скупчення особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських позицій, а також 2 станції радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW) від 8 серпня, ЗСУ здійснили рейд через річку Дніпро та висадилися на Лівому березі окупованої Херсонської області, прорвавши оборону росіян.