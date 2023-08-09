Військкому Києва вручили протокол про корупцію: яка відповідальність передбачена (фото)

Столичний військком призначив на посаду до територіального центру свою близьку особу. Він не вжив заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів, розповіли в МВС.

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Керівнику одного з районних у Києві територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вручили протокол про корупцію. Про це повідомили в пресслужбі МВС у Telegram.

"Посадовець порушив вимоги антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що військком призначив на посаду до територіального центру свою близьку особу. Цим самим він порушив вимоги статті 28 закону України "Про запобігання корупції". Зокрема, він не вжив заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів.

У результаті йому передбачена адміністративна відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення, пов'язане з корупцією. Тому стосовно київського військкому склали адміністративний протокол за ч. 1 та 2 ст. 172-2 КУпАП. Своєю чергою за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, 8 серпня Фокус писав, що в Києві Печерський районний суд заарештував військкома, який очолює Донецький обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Він незаконно збагачував підлеглих. За даними слідства, він направляв підлеглих нібито для виконання бойових завдань на передову, за що ті отримували "бойові" виплати.

7 серпня ДБР повідомило про підозру військкому з Полтавської області, який разом з двома колегами жорстко побив підлеглого. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі до 12 років.