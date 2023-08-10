"Відповідь на агресію Заходу": в ISW розповіли, для чого Шойгу зміцнює західні кордони РФ

За інформацією аналітиків, глава російського Міноборони провів засідання з підлеглими, де спробував виправдати відновлення двох військових округів і виділення коштів на них.

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Глава Міністерства оборони Російської Федерації Сергій Шойгу анонсував посилення військ РФ, яке пов'язує нібито із загрозою з боку НАТО. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 9 серпня.

За інформацією аналітиків, глава російського оборонного відомства спробував виправдати той факт, що Московський і Ленінградський військові округи було відновлено.

Причиною для цього нібито стала протидія так званій агресії Заходу. За його словами, підтримка країнами НАТО України є екзистенційною загрозою для РФ та її населення. Принаймні, так має думати народ. На відновлення округів потрібно також багато ресурсів і часу.

Варто зазначити, що днем раніше Сергій Шойгу провів засідання колегії Міноборони, де і було ухвалено рішення знову повернути ті округи, які існували в РФ до 2010 року. При цьому, замість того, що відбувається всередині РФ, під час зустрічі він постійно коментував те, як Захід підтримує Україну і для чого нібито Альянс розширюється. Усе це, на думку глави російського відомства, є ризиком для подальшої ескалації та дестабілізує ситуацію.

У зв'язку з цим у Кремлі вирішили зміцнити угруповання сил на своїх західних кордонах, щоб надати "сусідам" відповідь на ймовірні загрози.

"Шойгу розглядає відновлення цих військових округів як необхідну відповідь на ймовірну агресію Заходу проти Росії, тільки щоб виправдати витрати необхідних для цього ресурсів, часу та інституційних можливостей", — підсумували аналітики з ISW.

Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, що за інформацією Financial Times, Путін готується до ще більшої і тривалішої війни в Україні. Він може тимчасово відступити, але тільки щоб підготуватися до більшої і тривалішої війни.