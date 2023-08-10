Ефективніше ніж звичайні: Київ відзвітував перед США про застосування касетних боєприпасів, — CNN

За даними видання, касетні снаряди особливо допомагають у контексті наступальних дій проти великих скупчень живої сили й техніки противника.

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Українська сторона представила доповідь Міністерству оборони Сполучених Штатів Америки про застосування американських касетних боєприпасів під час воєнних дій із Росією. Про це 10 серпня повідомляє телеканал CNN із посиланням на неназваного українського чиновника.

Джерело американського телеканалу підтвердило надання доповіді Пентагону, яка охоплює як кількість випущених снарядів, так і кількість знищених російських цілей. Однак конкретні цифри він не назвав.

Цей очікуваний звіт був запитаний Сполученими Штатами в контексті угоди про відправку в Україну артилерійських снарядів із касетними бомбами, так званих DPICM. Минулого місяця міністр оборони України Олексій Резніков повідомив CNN, що він має намір представити звіт своєму американському колезі, міністру оборони Ллойду Остіну.

Представники українських органів влади висловили думку про те, що DPICM можуть виявитися більш ефективними порівняно зі стандартними артилерійськими снарядами, особливо в контексті наступальних дій проти великих скупчень російських військ і військової техніки.

У липні 2023 року представник Білого дому Джон Кірбі зазначив, що ці снаряди "впливають на оборонні формування Росії та їхню тактику оборонних маневрів", зазначає CNN.

Важливо зазначити, що Сполучені Штати, Росія та Україна не є учасниками Конвенції про касетні боєприпаси, яка забороняє виробництво і застосування таких снарядів. Цю конвенцію було підписано більш ніж 100 країнами.

Важливо

Касетні бомби допомагають ЗСУ: чи реально виробляти снаряди в Україні

Нагадаємо, 8 серпня WSJ писав про те, що використання під час військових дій касетних боєприпасів, наданих США, дало новий імпульс українському контрнаступу, після кількох тижнів повільного прогресу. За словами українських військових, за допомогою цього озброєння вони вражають скупчення російської піхоти, групи транспортних засобів та інші цілі, створюючи шлях для подальшого наступу наземних військ.

Раніше, 27 липня, український ветеран продемонстрував кадри застосування американських касетних боєприпасів на фронті. Бійці Сил оборони успішно відпрацювали по складу БК на Соледарському напрямку.