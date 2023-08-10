Нічна атака Shahed: у ЗСУ розповіли, скільки вдалося знищити ударних дронів (фото)

Для знищення ворожих цілей бійці використовували стрілецьку зброю та зенітні керовані ракети. Влучання Shahed зафіксовано у Рівненській області.

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У ніч на 10 серпня 2023 року ворог завдав удару іранськими дронами-камікадзе Shahed із північно-східного напрямку з району Курська. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"Атака тривала з 23.00 по 4.00. Усього російські окупанти застосували 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131", — розповіли у відомстві.

Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 7 ворожих безпілотників. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.

Фото: Командування повітряних сил ЗСУ

У Повітряних силах також повідомили, що за минулу добу, 9 серпня, авіація Повітряних Сил ЗС України здійснила понад чотири десятки літаковильотів, 20 із них – на вогневе ураження ворожих об’єктів, районів зосередження техніки та живої сили. У командування зазначили, що влучання ворожих дронів-камікадзе зафіксовано у Рівненській області.

Раніше, Фокус писав, що вночі проти 10 серпня Рівненська область постраждала від масованої атаки ворожих БПЛА. У Дубенському району регіону зруйнований об’єкт інфраструктури — нафтобаза.

Нагадаємо, 9 серпня ЗС РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки загинули цивільні люди. Повідомлялося, що російські війська зруйнували храм та торговельні точки. Президент Володимир Зеленський наголосив, що РФ відповість за цей злочин.