Ночная атака Shahed: в ВСУ рассказали, сколько удалось уничтожить ударных дронов (фото)

Для уничтожения вражеских целей бойцы использовали стрелковое оружие и зенитные управляемые ракеты. Попадание Shahed зафиксировано в Ровенской области.

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В ночь на 10 августа 2023 года враг нанес удар иранскими дронами-камикадзе Shahed с северо-восточного направления из района Курска. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

"Атака продолжалась с 23.00 по 4.00. Всего российские оккупанты применили 10 ударных БпЛА "Shahed-136/131", — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 7 вражеских беспилотников. Применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.

Фото: Командование Воздышных Сил ВСУ

В Воздушных силах также сообщили, что за минувшие сутки, 9 августа, авиация Воздушных Сил ВС Украины осуществила более четырех десятков вылетов самолётов, 20 из них — на огневое поражение вражеских объектов, районов сосредоточения техники и живой силы. В командовании отметили, что попадание вражеских дронов-камикадзе зафиксировано в Ровенской области.

Ранее, Фокус писал, что в ночь на 10 августа Ровенская область пострадала от массированной атаки вражеских БПЛА. В Дубенском района региона разрушен объект инфраструктуры - нефтебаза.

Напомним, 9 августа ВС РФ нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате вражеской атаки погибли гражданские люди. Сообщалось, что российские войска разрушили храм и торговые точки. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что РФ ответит за это преступление.