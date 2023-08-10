"Врятують тисячі життів наших солдатів": Резніков показав канадські бронемашини Senator (відео)

Міністр оборони не уточнив, скільки машин передали ЗСУ, проте на початку поточного року оборонне відомство Канади пообіцяло поставити в Україну 200 одиниць техніки.

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Міністр оборони України Олексій Резніков продемонстрував броньовані машини Senator, які Канада надала Україні в рамках військової підтримки для Збройних сил України (ЗСУ). 9 серпня Резніков поділився своїми першими враженнями від цієї техніки у своєму Twitter-акаунті.

"Ласкаво просимо в Україну, Senators від Rochelle! Ці бронемашини допомагають захистити наші війська під час виконання бойових завдань. Вони врятують тисячі життів наших солдатів. Адже в кінцевому підсумку саме люди можуть виграти цю війну", — написав Резніков.

Міністр висловив подяку уряду Канади, міністру оборони Аніті Ананд, міністру з надзвичайних ситуацій Біллу Блеру і всім канадцям за надану допомогу.

Резніков не уточнив точної кількості переданих машин від Канади. Однак у січні Аніта Ананд, міністр оборони Канади, обіцяла поставити 200 подібних бронемашин ЗСУ.

Що відомо про бронемашини Senator

Бронемашина Senator, вироблена на заводі Rochelle з 2019 року, заснована на шасі Ford F-550. Її броньований кузов і захищене скло здатні витримувати постріли вогнепальної зброї калібру 50BMG (12,7х99 мм). До того ж кузов здатний витримати вплив гранат і мін. На даху Senator можна встановити різні бойові модулі з кулеметами калібру 7,62 мм і 12,7 мм, а також 40 мм автоматичний гранатомет.

Ці машини також обладнані системою захисту від зброї масового ураження, здатною фільтрувати хімічні, біологічні та радіоактивні речовини, забезпечуючи чисте повітря всередині герметичної кабіни.

Нагадаємо, 9 серпня стало відомо, що новостворена 44-та окрема механізована бригада ЗСУ отримала на озброєння польські БМП Rosomak і данські танки Leopard 1A5.

Нагадаємо також, 8 серпня ЗМІ повідомляли, що німецький машинобудівний концерн Rheinmetall викупив 50 танків Leopard 1 для відновлення і відправки в Україну.