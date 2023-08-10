У РФ немає "снарядного голоду" на полі бою, кількість обстрілів зростає, — Нацгвардія (відео)

За словами спікера Нацгвардії Руслана Музичука, особливо помітна активізація противника на Східному напрямку. За минулий тиждень зафіксовано 9 тисяч обстрілів, хоча ще нещодавно кількість була на рівні 6,5 тисяч.

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Російські окупанти, попри всі заяви, не відчувають "снарядного голоду". Крім того, на деяких ділянках фронту кількість обстрілів з боку противника помітно збільшилася. Про це заявив спікер Нацгвардії України Руслан Музичук в ефірі телемарафону 10 серпня.

"У липні протягом тижня було 6-6,5 тисяч обстрілів, протягом минулого тижня — 9 тисяч обстрілів", — ідеться в повідомленні.

Крім того, помітно активізувалися російські окупанти на Східному напрямку, намагаючись повернути втрачені позиції.

До слова, противник сконцентрував свої зусилля на Куп'янському напрямку, де намагається захопити нові висоти і вийти прямо до міста. За такого сценарію вони змогли б переломити ситуацію на фронті, однак Сили оборони не дають їм цього зробити.

"Зокрема, сюди були заведені десантно-штурмові підрозділи, посилилися вони і танковими підрозділами, які за підтримки авіації та артилерії намагаються робити спробу штурму на наші позиції. Ми також бачимо, що ворог активно застосовує авіацію. Останніми тижнями щодоби відбувається понад 50 авіаційних обстрілів, а подекуди й понад 80", — додав Руслан Музичук.

Усе це робиться для того, щоб змусити командування ЗСУ перекинути деякі підрозділи з півдня на цю ділянку.

Нагадаємо, 10 серпня повідомлялося, що ЗС РФ на півдні почали "ховатися" від ударів ЗСУ серед мирного населення. На думку Оперативного командування "Південь", такі дії противника значно ускладнюють роботу Сил оборони.