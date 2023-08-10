Вже давно не є домінантом: флот РФ втратив панування у Чорному морі, — аналітик (відео)

Найбільш небезпечним для України, як вважає Петро Черник, є дизель-електричний підводний човен класу "Варшавянка". Також у Чорному морі залишаються ракетоносії "Калібрів".

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Чорноморський флот Росії втратив панування у Чорному морі, залишившись позаду Туреччини та країн НАТО, які там перебувають. Про це під час круглого столу в Military Media Center повідомив військовий аналітик Петро Черник.

"Російський флот вже давно не є там домінантом. Це Турецький флот, не кажучи вже про ті підрозділи, які перебувають там від НАТО, вони набагато потужніші. Це понад 10 підводних човнів, понад 10 фрегатів і доволі велике сімейство корветів", — сказав Черник.

Він зазначив, що росіяни залишаються небезпечними, особливо у пусках ракет "Калібрів", які базуються на носіях. Найбільш небезпечним на його погляд для України є дизель-електричний підводний човен класу "Варшавянка".

Нагадаємо, що російський великий десантний корабель "Оленегорский горняк", який був підбитий дроном, відбуксирували від причалу в Новоросійську.

Раніше у Міністерстві оборони заявили, що Україна має спроможності, щоб кораблі РФ і носа не показували у Чорне море. Вони дозволять загнати увесь Чорноморський флот РФ ближче до Туапсе і Новоросійська.