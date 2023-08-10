Уже давно не является доминантом: флот РФ потерял господство в Черном море, — аналитик (видео)

Наиболее опасной для Украины, как считает Петр Черник, является дизель-электрическая подводная лодка класса "Варшавянка". Также в Черном море остаются ракетоносители "Калибров".

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Черноморский флот России потерял господство в Черном море, оставшись позади Турции и стран НАТО, которые там находятся. Об этом во время круглого стола в Military Media Center сообщил военный аналитик Петр Черник.

"Российский флот уже давно не является там доминантом. Это Турецкий флот, не говоря уже о тех подразделениях, которые находятся там от НАТО, они гораздо мощнее. Это более 10 подводных лодок, более 10 фрегатов и довольно большое семейство корветов", — сказал Черник.

Он отметил, что россияне остаются опасными, особенно в пусках ракет "Калибров", которые базируются на носителях. Наиболее опасным на его взгляд для Украины является дизель-электрическая подводная лодка класса "Варшавянка".

Напомним, что российский большой десантный корабль "Оленегорский горняк", который был подбит дроном, отбуксировали от причала в Новороссийске.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что Украина имеет возможности, чтобы корабли РФ и носа не показывали в Черное море. Они позволят загнать весь Черноморский флот РФ ближе к Туапсе и Новороссийску.